Philippe Coutinho cerca de llegar a Aston Villa debido a un viejo conocido

Días contados. No es un secreto que Philippe Coutinho llegó al FC Barcelona con altas expectativas luego de sus grandes temporadas en Liverpool; sin embargo, el fichaje más caro de los blaugranas no ha podido brillar a plenitud. Debido a ello, en una reunión con los directivos culés, el futbolista dejó en claro que no pondría trabas en su partida.

El futuro del brasileño parece ser la Premier League, donde grandes clubes como Arsenal, Tottenham y Liverpool lo quieren como refuerzo. Entre ellos, los gunners habrían enviado una propuesta por el mediocampista, en la que habría una opción de compra, mencionó el medio inglés Daily Mirror.

Aunque, de acuerdo al diario español Mundo Deportivo, el jugador podría convertirse en un fichaje de Aston Villa en el presente mercado de pases. El motivo de su acercamiento con los villanos es la leyenda inglesa Steven Gerrard, quien actualmente es el entrenador del club.

Steven Gerrard tiene su primera experiencia como entrenador en la Premier League. Foto: Aston Villa

Gerrard coincidió con Coutinho en Anfield y es uno de los motivos por los que firmaría con los leones. El cuadro inglés no aceptaría incluir una opción de compra, pero la relación entre el DT y el jugador podría ser determinante para que se dé el traspaso.

El aún futbolista culé planea llegar a un equipo con grandes aspiraciones inmediatas, por lo que la propuesta del millonario Newcastle estaría descartada, puesto que pelean el descenso en la Premier League. Para poder ser convocado con su selección al Mundial Qatar 2022, necesita continuidad y destacar con su nuevo club, por eso su objetivo sería uno grande o histórico.