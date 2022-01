Gobierno australiano denegó la entrada a Djokovic por no estar vacunado contra la COVID-19

Finalmente, el 20 veces campeón del Grand Slam no participará en el Australian Open. Luego de haber mostrado una exención médica por no haberse vacunado contra la COVID-19 al llegar a Melbourne, el Gobierno australiano decidió negarle la entrada a Novak Djokovic. De esta manera, el popular ‘Nole’ no formará parte de la primera competencia del año.

Según informó The Times, el tipo de visa que presentó el serbio no aplicaría para la exención médica de la vacuna conta la COVID-19 . En su momento, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, advirtió que Djokovic debía probar “que no está vacunado por motivos médicos” y, si estos argumentos son insuficientes, “se irá de vuelta en el siguiente avión”.

¿Qué pasó con Novak Djokovic?

El tenista serbio aterrizó cerca de la medianoche en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, donde fue interrogado por funcionarios estatales al presentar su visa y la exención médica. De acuerdo al diario australiano The Age, el deportista no fue habilitado a traspasar la frontera y estuvo retenido por más de cuatro horas.

“La Fuerza Fronteriza de Australia se comunicó con el Gobierno estatal después de enterarse de un problema con la visa presentada por el equipo de Djokovic”, señaló el citado medio que aclaró que el número 1 del ranking ATP intentó ingresar al país “con una visa que no permite exenciones médicas por no estar vacunado”.

PUEDES VER: Reportan dos casos positivos en su primer día de entrenamiento de la Bicolor

Un visto bueno polémico

De acuerdo a The Age, la organización deportiva del Australia Open decidió permitirle el acceso a Novak Djokovic, debido a que la “gran mayoría de las solicitudes que recibieron para exenciones médicas por parte de los jugadores fueron realizadas por personas que tuvieron coronavirus en los últimos seis meses”.

Como era de esperarse, este tema excedió lo deportivo y pasó a lo político, además, se convirtió en un debate mundial sobre si ‘Nole’ debía participar en el torneo sin estar vacunado contra la COVID-19.

El revuelo llegó hasta el primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien señaló que de no tener buenas justificaciones para no estar vacunado, sería deportado inmediatamente. “ Estamos a la espera de su presentación y de las pruebas que nos proporcione para respaldarlo. Si esas pruebas son insuficientes, no se le tratará de forma diferente a los demás y estará en el siguiente avión de vuelta a casa. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto ”, señaló.

Esto generó malestar en miles de personas, sobre todo en los australianos, quienes pasan hasta nueve horas haciendo cola para someterse a un test de coronavirus debido a la gran demanda por el repunte de contagiados en el país. Este último miércoles, se reportaron casi 65.000 infectados y 19 fallecidos.