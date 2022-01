¡Duelo candente! Así formarían Juventus y Napoli por la Serie A

Juventus vs. Napoli se enfrentan por la jornada 20 de la Serie A de Italia a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). La Vieja Señora es quinta de la tabla con 34 puntos, mientras que los dirigidos por Luciano Spalletti son terceros con 39 unidades.

Juventus vs. Napoli: posibles formaciones

Juventus: Wojciech Szczęsny; Matthijs de Ligt, Daniele Rugani, Alex Sandro, Juan Cuadrado; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala y Álvaro Morata.

Napoli: Alex Meret; Amir Rrahmani, Konstantinos Manolas, Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam; Fabián Ruiz, Piotr Zieliński, Elif Elmas; Lorenzo Insigne, Matteo Politano y Dries Mertens.

Juventus vs. Napoli: posibles bajas

Juventus: Arthur, Giorgio Chiellini, Danilo, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci y Aaron Ramsey.

Napoli: Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Kevin Malcuit, Alex Meret, Victor Osimhen, Adam Ounas, Andrea Petagna, Mario Rui y André Zambo Anguissa.

Juventus vs. Napoli: horario

Perú: 2.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

¿Cómo ver Juventus vs. Napoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Napoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

