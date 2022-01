Juan Reynoso: “Vendería humo si dijera que se va a ver al mejor Cruz Azul”

Por segundo año consecutivo, el entrenador peruano Juan Reynoso dirigirá al Cruz Azul en la Liga MX con la ilusión de repetir el éxito logrado en el primer semestre del 2021. Para este nuevo campeonato corto, sin embargo, el DT se sinceró acerca del estado en el cual llega su equipo al arranque del Torneo Grita México Clausura 2022.

“Vendería humo si dijera que el sábado se va a ver al mejor Cruz Azul cuando los jugadores se han integrado de a poco, pero sabemos que el trabajo y la ambición de los chicos acelerará el proceso”, manifestó en conferencia de prensa. Para este nuevo curso, la Máquina registra hasta seis bajas respecto al plantel que tenía en la última temporada, aunque también ha incorporado a varios refuerzos.

“Verán un equipo distinto, pero —para llegar a la plenitud— hará falta entrenamientos, juegos y pensar en el juego a juego. Para el segundo encuentro, ante el Juárez, tendremos más variantes”, refirió el estratega.

La Máquina quiere ganar su décimo título local. Foto: Cruz Azul

Acerca de los dos retos que tendrá en este 2022 (volver a campeonar en liga y conquistar la Concachampions), Reynoso consideró que será muy difícil armar un equipo distinto para competir en cada certamen. “Para dos equipos, vamos a tener que echar imaginación. No da para hacer dos equipos, no lo digo como pretexto porque eso en Cruz Azul no existe”, sostuvo.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Liga MX?

El primer encuentro del cuadro celeste en la liga mexicana se llevará a cabo este sábado 8 de enero contra Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca. Los capitalinos se quedaron en la ronda de repechaje a cuartos de final de la edición más reciente de su torneo doméstico.

