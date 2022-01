Francisco Calle, el dueño de la pista

Por Mariano López V.

Mientras sus compañeros de clase le dedicaban recreos enteros al siempre popular ‘fulbito’, un joven y despreocupado Francisco Calle fantaseaba sobre su futuro. En él no faltaban largas pistas, circuitos zigzagueantes, grandes competencias, trofeos brillantes, cascos pesados y el auto de sus sueños —entonces lejanos—, el legendario Toyota Trueno AE86. En poco tiempo, Francisco vio lo impensado hacerse realidad: ahorró, se compró el famoso Toyota y hoy, tras ganar “Las 6 Horas Peruanas” con tan solo 20 años, se ha convertido en una de las grandes promesas del automovilismo nacional.

El automovilismo no es un deporte que goce de protagonismo en el Perú. ¿Cómo te involucraste en él?

Yo entiendo que no sea algo frecuente, pero los carros siempre han sido de mi gusto. Podríamos decir que todo empezó cuando me compré mi propio auto. En menos de una semana, un amigo de mi papá me convenció de participar en mi primera competencia. Sentía que tenía potencial, porque había manejado karts, sin embargo, no pensé estar compitiendo tan rápido. Era complicado.

¿Y cómo te fue?

Cada vez que me toca competir me doy cuenta el porqué elegí este deporte. Me enganché. Es verdad, al inicio no me fue bien. Iba bastante lento. Recién mejoré en mi segunda competencia, donde bajé entre 10 y 20 segundos de mi tiempo.

Luego, supongo que todo fue en ascenso...

Hubo un factor muy importante: mi relación con Piero Polar (piloto profesional y jefe de taller de MT Automotriz). Lo conocí antes de “estar en el mapa”. Siempre me apoyó, me dio consejos. Hizo énfasis en mi técnica. Cuando empecé a mejorar mis resultados por un gran margen, me preguntó si estaba interesado en ser piloto en “Las 6 Horas Peruanas”. Acepté y aunque hubo dificultades en los entrenamientos, el día de la carrera todo salió bien.

Ganadores. Francisco celebrando junto al Team MT Racing. Foto: difusión

También estás estudiando en la universidad. ¿Cómo haces para equilibrar ambas responsabilidades?

Balancear las dos vidas no ha sido fácil. Mi rutina, más que todo, se basa en el estudio. Son pocas las veces que puedo practicar con el auto. Cuando hay competencia sí voy al circuito y me paso toda la mañana y tarde ahí. Mi papá se ha asegurado que no descuide mis estudios.

¿Cuál es tu próxima meta?

Quiero competir en más carreras y en otras categorías. De ser posible, en el extranjero. Ahí hay más circuitos, lo cual es positivo. Cuanta más experiencia tienes en circuitos, mejor piloto serás.

¿Sientes que hay suficiente apoyo para el automovilismo? ¿Las empresas se preocupan por ser auspiciadores?

MT me ha ayudado. Aparte de ellos, nada. Sigo buscando auspiciadores para competir en lo más alto. Sé que Toyota está dispuesta a ayudar a pilotos y promociona sus autos a través de programas, pero son pocas.

¿A qué le atribuyes esta falta de interés?

Lo que pasa es que mucha gente no siente este deporte.

Las frases

Sus mentores. “Les tengo mucho respeto a Paolo ‘Chubi’ Zani y a Ricardo Dasso. Me han ayudado a evolucionar”.