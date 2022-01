Xavi califica como “victoria de fe” a la remontada de FC Barcelona en Copa del Rey

FC Barcelona sufrió ante el modesto Linares Deportivo de la tercera división española en la llave por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2021-22. El conjunto catalán avanzó en el torneo tras lograr remontar un 1-0 en contra para imponerse 2-1, triunfo que el entrenador Xavi Hernández calificó como “una victoria de fe”, según reveló en rueda de prensa.

“Les he dicho que éramos mejores, pero que podían pasar dos cosas: o una expulsión tonta por soberbia o falta de concentración, o que no igualásemos su intensidad, su fe o su deseo. Y por eso he estado más intenso en el banquillo en la primera mitad. En el descanso, les he dicho que podíamos hablar tres horas de táctica, pero que estábamos ante un victoria de fe”, declaró el técnico.

El DT azulgrana calificó la jornada como “complicada”, pero rescató haber obtenido el resultado deseado al final. “Era un día complicado, todo el mundo esperaba una goleada. Pero el fútbol no es así. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Hay que aprovechar la dinámica positiva”, manifestó.

FC Barcelona le dio vuelta al resultado en seis minutos. Foto: EFE

Con este resultado, ya son cinco los duelos oficiales consecutivos que el exvolante no pierde al mando del elenco barcelonista pese a las numerosas bajas que ha sufrido en las últimas semanas debido a lesiones o contagios por COVID-19.

Xavi sobre Dembélé: “Ha marcado las diferencias”

Uno de los artífices de la remontada fue Ousmane Dembélé, autor del empate momentáneo. El ‘Mosquito’, quien reapareció tras perderse el cotejo previo por coronavirus, fue uno de los más desequilibrantes y así lo reconoció el estratega.

“He hablado con él de temas futbolísticos. Ha podido incluso hacer otro gol. Futbolísticamente, no tengo nada que decir. Ha marcado las diferencias. Ha estado bien en el uno contra uno. Ha cumplido. De la renovación, no hay novedades”, afirmó.