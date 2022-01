Dani Alves emocionado por su regreso al FC Barcelona: “Hoy ha sido un día mágico”

Dani Alves firmó por el FC Barcelona en noviembre del año pasado, pero recién este miércoles pudo hacer su debut oficial, aunque disputó días antes un encuentro amistoso por la Copa Maradona ante Boca Juniors. Al cuadro del brasileño hoy no le pudo ir mejor. Los culés avanzaron a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer 2-1 al Linares.

El lateral de 38 años jugó todo el compromiso y, posterior a este, expresó su emoción de volver a vestir la camiseta de los culés tras seis años.

“ Es muy especial el día de hoy por todo lo que supone regresar, vestir la camiseta del Barça y revivir momentos en esta Liga, en esta Copa. Hoy ha sido muy mágico , tuvimos que hacer un esfuerzo, pero es así, hay que aprender a esforzarse y a competir, hay que luchar hasta el último momento porque solo se llevan las victorias y las copas los que luchan, y hoy lo hemos luchado y lo hemos conseguido”, inició el exjugador del Sao Paulo para EFE.

Asimismo, resaltó que no podía perder en este segundo debut con el equipo ahora dirigido por Xavi Hernández. “ Teníamos que ganar. Era mi redebut y no me podían dejar tirado. Tuvimos ocasiones para marcar más goles, pero nos vamos satisfechos, con mucha personalidad y con mucha honradez, pues lo hemos logrado”, finalizó.

FC Barcelona en la Copa del Rey

El equipo catalán avanzó a los octavos de final del certamen español y espera por su rival, que podría ser el Real Madrid, quien enfrenta al Alcoyano.