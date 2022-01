EN VIVO Juventus vs. Napoli: ver ONLINE por la Serie A vía ESPN

Juventus vs. Napoli EN VIVO se miden este jueves 6 de enero en el Estadio Juventus por la vigésima fecha del la Serie A 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 3.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Juventus vs. Napoli: ficha del partido

Serie A - Fecha 20 Juventus vs. Napoli ¿Cuándo juegan? Jueves 6 de enero de 2022 ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Juventus ¿Qué canal lo transmite? ESPN y Star+

Juventus vs. Napoli: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Simone Sozza Asistente 1 Alessandro Giallatini Asistente 2 Fabiano Preti Cuarto árbitro Matteo Marcenaro VAR Massimiliano Irrati

Juventus vs. Napoli: previa del encuentro

Juventus recibirá a Napoli y buscará seguir escalando en la tabla de la Serie A. De paso, los bianconeri esperan acercarse a su rival de turno y prolongar su racha de cinco partidos invictos. En sus últimos duelos, los de Massimiliano Allegri ganaron en cuatro ocasiones y empataron en una.

Los de Turín ocupan la quinta casilla con 34 puntos mientras que los napolitanos son terceros con 39 unidades. El cuadro turinés llegará con las sensibles bajas de Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci. Por su parte, Napoli afrontará este cotejo con varias bajas.

Ya sea por COVID-19, lesiones y convocatorias a selección, los celestes acumulan nueve bajas, entre las que destacan Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano y Zambo Anguissa. Los dirigidos de Luciano Spalletti solo perdieron en calidad de visitante en una oportunidad, ganaron seis y empataron en dos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Juventus vs. Napoli?

El duelo entre Juventus vs. Napoli está pactado para el jueves 6 de enero, desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la zona horaria según tu región.

Perú: 3.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Juventus vs. Napoli?

El cotejo Juventus vs. Napoli se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de ESPN y Star+.

¿Dónde VER EN VIVO Juventus vs. Napoli vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Juventus vs. Napoli: ¿cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Napoli, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Juventus vs. Napoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Napoli ONLINE GRATIS, puedes seguir la cobertura POR INTERNET de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Juventus vs. Napoli?

El duelo entre Juventus vs. Napoli se disputará en el Estadio Juventus. Este escenario fue inaugurado en la temporada 2011-2012 y tiene capacidad para albergar a 41.507 espectadores.