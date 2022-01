Didier La Torre tras llegar al fútbol croata: “Quiero jugar y consolidarme en Europa”

Luego de vivir su primera experiencia en el fútbol europeo con el Emmen FC de los Países Bajos, el mediocampista Didier La Torre se prepara para ganarse un puesto en el Osijek de Croacia, club que lo fichó hace varias semanas. El exjugador de Alianza Lima reveló que busca consolidarse en el Viejo Continente en esta nueva etapa de su carrera profesional.

“El club confía en mí y yo espero dar lo mejor. Es un proyecto hermoso para seguir creciendo y así acomodarme en una liga mejor”, refirió el futbolista de 19 años en diálogo con el diario As. “Que un joven peruano de 19 años llegue a una liga europea es poco habitual hoy en día”, agregó el centrocampista.

En 2021, La Torre jugó la Eredivisie junto a sus compatriotas Miguel Araujo, Sergio Peña y Jean Pierre Rhyner en el Emmen. Así como los dos últimos, emigró a otra liga tras el descenso del equipo, hecho por el que reconoció sentirse afectado al inicio, pero del cual se pudo sobreponer gracias a su entorno.

Didier La Torre firmó por 3 años con el club croata. Foto: AGREF

PUEDES VER: Las veces que Ricardo Gareca evitó entrar en polémica ante las fiestas organizadas por los jugadores

“No es un momento lindo ni mucho menos que un jugador desee, pero en el fútbol se dan estas cosas. Lo único que pensé fue en cómo darle la vuelta a la situación (...) Creo que todo pasa por lo mental, hay muchos que se derrumbarían, pero el entorno que tengo me ayudó mucho. No me sentí solo. Ahora me mantengo en Europa. Quiero jugar y consolidarme allá”, sostuvo.

La Torre sobre volver a la Liga 1: “No descarto nada”

Acerca de la posibilidad de regresar en algún momento al torneo local, La Torre se mostró prudente al no negar de forma categórica dicho escenario, aunque reafirmó que su intención es seguir en el extranjero. “No descarto nada. Al final, mi carrera la voy construyendo. Espero quedarme muchos años en Europa, pero no desecho ninguna situación”, finalizó.