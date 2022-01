Celta de Vigo vs. Atlético Baleares EN VIVO: sigue el minuto a minuto del duelo por la Copa del Rey

Celta de Vigo vs. Atlético Baleares EN VIVO se enfrentan HOY, miércoles 5 de enero, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 (hora española). El duelo tendrá como escenario el estadio Balear y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes, aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y todas las incidencias del juego.

Celta de Vigo vs. Atlético Baleares: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Atlético Baleares ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 5 de enero del 2022 ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Balear ¿En qué canal? DirecTV Sports

PUEDES VER: FC Barcelona logró inscribir a Dani Alves y podría hacerlo debutar en la Copa del Rey

Celta de Vigo vs. Atlético Baleares: la previa

Celta de Vigo tuvo un buen arranque de año y en su primer partido vencieron por 2-0 al Real Betis. Los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán seguir con la senda del triunfo, pero esta vez en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El conjunto ‘Celtico’ presentará algunas ausencias debido a la COVID-19. Se presume que una de ellas es el peruano Renato Tapia, y se verá en la obligación de realizar algunas modificaciones para clasificar a la siguiente instancia.

Sin embargo, al frente tendrán un duro rival. Pese a ser un equipo de segunda división, el Atlético Baleares ya mostró sus credenciales en la etapa previa y eliminó al Getafe propinándole una sorpresiva goleada por 5-0.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Atlético Baleares?

El Celta de Vigo vs. Atlético Baleares comenzará a las 2.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa los horarios del inicio de este partido según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Atlético Baleares?

El duelo Celta de Vigo vs. Atlético Baleares será transmitido en territorio peruano desde la señal de DirecTV Sports, canal que cuenta con los derechos televisivos de grandes competencias, como LaLiga Santander.

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Atlético Baleares EN VIVO vía DirecTV Sports?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver Celta de Vigo vs. Atlético Baleares por DirecTV Sports de acuerdo a la región en la que te ubiques.

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Atlético Baleares ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Atlético Baleares por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

Celta de Vigo vs. Atlético Baleares: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Matías Dituro, Javi Galan, Carlos Domínguez, Aidoo, Hugo Mallo, Franco Cervi, Denis Suárez, Fran Beltrán, Brais Méndez, Santi Mina, Iago Aspas.

Atlético Baleares: Xabi Ginard, L. Ferrone Brualla, P. Orfila, Ignasi Vilarrasa, A. Castaño Luis, Cordero, A. Shashoua, José Fran, Isi Ros, Manel Martínez, Dioni.

¿Dónde se jugará el partido Celta de Vigo vs. Atlético Baleares?

El Celta de Vigo vs. Atlético Baleares se jugará en el estadio Balear, ubicado en la ciudad de la Palma, Mallorca. Dicho recinto deportivo cuenta con una capacidad para 6.500 espectadores.