Ancelotti tras triunfo del Real Madrid: “Las vacaciones se acabaron”

Real Madrid derrotó este martes por 3-1 al humilde Alcoyano en el Estadio El Collao y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey. De esta forma, conquistó su primera derrota del 2022, ya que este último fin de semana perdió 1-0 ante Getafe y el entrenador Carlo Ancelotti tuvo una fuerte llamada de atención pública a sus dirigidos.

Este mensaje, al parecer, llegó a la plantilla porque, para el duelo de este 5 de enero, el conjunto merengue salió con otra actitud y, pese a que el equipo local lo complicó en algunas ocasiones, los blancos hicieron sentir el peso de su plantilla, pese a estar con varios suplentes. FC Barcelona podría ser su rival en la siguiente fase.

Marco Asencio marcó el segundo gol del duelo ante Alcoyano. Foto: Real Madrid

Ancelotti reconoció que sus jugadores jugaron mucho mejor en comparación al domingo pasado en LaLiga. “Hemos hecho el partido que teníamos que hacer. Hemos peleado, hemos luchado y no se podía jugar otro partido. Las vacaciones se acabaron después de Getafe. Meter la calidad en estos partidos no es posible y lo que ha hecho el equipo es lo que tenía que hacer”, sostuvo.

Sin embargo, resaltó el juego del Alcoyano: “Sí he visto peligrar el partido porque ellos nos han empatado en una jugada muy buena, pero al final lo hemos conseguido”. Por otro lado, elogió a Eden Hazard y espera que mejore. “Es verdad que puede tener un mejor uno contra uno y creo que volverá a su mejor nivel porque lo tiene y lo va a demostrar”, declaró en rueda de prensa.

También se refirió al puesto del portero, pues esta tarde el titular fue el croata Andriy Lunin. “Ha hecho su partido. Ha estado muy bien en los palos, seguro, aunque ha tenido algunos errores con los pies, aunque a mí me gusta el portero que para, no el que juega. No he dicho que la Copa es propiedad de él como no he dicho que la Liga es propiedad de Courtois”, agregó.