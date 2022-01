¡Con Ibrahimovic! Las posibles formaciones del encuentro entre AC Milan y Roma por la Serie A

AC Milan vs. Roma se enfrentarán el 6 de enero por la Serie A italiana desde las 12.30 p. m. (hora peruana). El equipo de Zlatan Ibrahimovic se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 42 puntos, a cuatro del líder Inter. Por otro lado, los dirigidos por José Mourinho están en la sexta casilla con 32 unidades y buscan alcanzar a la Juventus, que es quinta con 34.

AC Milan vs. Roma: posibles formaciones

AC Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Theo Hernández; Brahim Díaz, Tiemoué Bakayoko, Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers, Rafael Leao y Zlatan Ibrahimovic.

Roma: Rui Patrício; Rick Karsdorp, Roger Ibáñez, Gianluca Mancini, Matías Viña; Bryan Cristante, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan y Tammy Abraham.

AC Milan vs. Roma: posibles bajas

AC Milan: Fode Ballo-Toure, Ismael Bennacer, Davide Calabria, Franck Kessie, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Ciprian Tatarusanu, Fikayo Tomori, Samu Castillejo, Pietro Pellegri y Alessandro Plizzari.

Roma: Ebrima Darboe, Amadou Diawara, Daniel Cerantula Fuzato, Borja Mayoral y Leonardo Spinazzola.

AC Milan vs. Roma: horario

Perú: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

¿Cómo ver AC Milan vs. Roma ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del AC Milan vs. Roma por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Serie A: tabla de posiciones