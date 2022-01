VER AQUÍ Tottenham vs. Chelsea ONLINE: sigue el encuentro por la Carabao Cup

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO se juega el miércoles 5 de enero de 2022 desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Stamford Bridge (Londres) por la Carabao Cup. ESPN y Star Plus serán las señales encargadas de llevar la transmisión a todos los hogares. Asimismo, La República Deportes realizará una transmisión ONLINE donde podrás disfrutar los goles e incidencias del encuentro GRATIS POR INTERNET.

Tottenham vs. Chelsea: previa

Los spurs eliminaron al West Ham tras ganar 2-1 con tantos de Bergwijn y Lucas Moura, mientras que los dirigidos por Thomas Tuchel hicieron lo propio ante el Brentford con tantos de Jansson (en propia puerta) y Jorginho.

Ambos equipos buscarán sumar, con urgencia, una nueva Copa de la Liga a su palmarés. Los azules la ganaron en cinco ocasiones. Por su lado, los dirigidos por Antonio Conte en cuatro oportunidades.

Chelsea llega golpeado por tener las bajas de Mendy (con su selección), Werner (contagio), Chilwell, Christensen y James, los tres últimos por lesión. Por lo que esta será una gran oportunidad para que Tottenham pueda avanzar hasta la final, donde enfrentaría al Arsenal o Liverpool FC.

Tottenham vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Miércoles 5 de enero de 2022 ¿Dónde? Stamford Bridge (Londres) ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Tottenham vs. Chelsea: hora

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

Tottenham vs. Chelsea: posibles formaciones

Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Reguilón, Hojbjerg, Skipp, Emerson; Son, Moura y Harry Kane .

Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Reguilón, Hojbjerg, Skipp, Emerson; Son, Moura y . Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Rüdiger, Silva, Chalobah; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Pulisic, Mason Mount y Lukaku.

Tottenham vs. Chelsea: canal

ESPN y Star Plus llevará la transmisión del encuentro EN VIVO. Revisa la programación de acuerdo a tu zona.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV) , 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), , 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Chelsea?

Para acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Chelsea, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Tottenham vs. Chelsea ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Chelsea ONLINE GRATIS, puedes seguir la cobertura POR INTERNET de este compromiso vía La República Deportes.

Tottenham vs. Chelsea: ¿dónde se juega?

El Stamford Bridge, ubicado en la ciudad de Londres, será el recinto que albergará el encuentro.