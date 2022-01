Novak Djokovic competirá en el Australian Open pese a no estar vacunado contra la COVID-19

Controversia en el mundo del tenis. Novak Djokovic, actual número 1 del mundo, ha conseguido una exención médica para participar en el Australian Open, que se disputará desde el lunes 17 hasta el domingo 30 de enero en la ciudad de Melbourne.

Este martes 4 de enero, Tennis Australia, ente encargado de la realización del evento, reveló en un comunicado los detalles de la autorización del deportista serbio. “Novak Djokovic competirá en el Abierto de Australia y está de camino a Australia. Djokovic solicitó una exención médica que le fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos comités independientes de expertos médicos”, sostiene la organización en la misiva.

El ente australiano también señaló que en el proceso de exención médica se adjuntaron documentos con información personal para garantizar la seguridad de los solicitantes. Actualmente, Australia atraviesa una alza de casos de la COVID-19, que ya bordea los 37.100 contagios. Asimismo, los hospitales de la ciudad de Melbourne, sede de la competición, están colapsando.

En el 2020, Novak Djokovic se pronunció en contra de la inmunización obligatoria para jugar torneos. “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar”, enfatizó en aquella ocasión, lo cual generó polémica. Hasta la fecha, el tenista no ha revelado si ha recibido alguna dosis de protección contra el coronavirus.

Djokovic anunció su participación en las redes sociales

Antes del anuncio oficial de Tennis Australia, ‘Nole’ realizó una publicación en su cuenta de Instagram para dar la noticia de su participación

“¡Feliz año nuevo a todos! Les deseo salud, amor y felicidad en cada momento presente y que sientan amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta. Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. ¡Vamos, 2022!”, escribió Djokovic.