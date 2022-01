La confesión de Lapadula: “No era el mejor de mi clase y me encantaba más el fútbol”

Gianluca Lapadula es uno de los mejores delanteros en la actualidad que tiene el Benevento y la selección peruana. El ‘Bambino’ cerró el 2021 de gran manera, aportando goles y asistencias para su equipo (10 y cuatro, respectivamente, en 15 partidos disputados). Además, con la Bicolor logró convertir sus dos primeros tantos en las Eliminatorias Qatar 2022, uno ante Bolivia y otro frente a Venezuela, ambas victorias de Perú.

En una reciente entrevista, en un programa de Gol Perú, ‘Lapagol’ recordó su infancia y la combinación entre ayudar en la florería (negocio familiar), el fútbol y los estudios.

“Trabajé en la tienda de flores de mis padres. Era todo un juego para mí. Mis padres me ayudaban y apoyaban muchísimo en todo. Mi padre me decía que tenía que estudiar y entrenar (eso no es algo sencillo)” , comentó entre risas Gianluca.

Asimismo, aseguró que prefería practicar más el balompié: “No era el mejor de mi clase y me encantaba jugar más el fútbol” , dijo el delantero.

Lapadula: su ídolo de su infancia

Además, precisó que cuando entrenaba en las inferiores de la Vecchia Signora su ídolo era y es Alessandro Del Piero, histórico jugador de la ‘Juve’ y campeón del mundo con la selección italiana en Alemania 2006, ganador de la final ante los franceses.

“Arranqué jugando en la Juventus, me encantaba y me encanta Alessandro Del Piero por lo que hacía dentro y fuera del campo”, fueron las palabras del artillero de la Blanquirroja.

