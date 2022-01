La respuesta de Ancelotti sobre la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé

Muchos medios europeos señalan que el Real Madrid fichará tarde o temprano a Kylian Mbappé, jugador del PSG que culmina contrato con los parisinos en el próximo mes de junio. Incluso, en las últimas horas, salió información que señalaba que los merengues habían lanzado una oferta por ‘Kiki’, según indicó el agente italiano Giovanni Branchini.

Para despejar dudas sobre el supuesto acercamiento del ‘7′ del Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti fue consultado en conferencia de prensa este martes 4 de enero en la previa de su participación en la Copa del Rey.

“ Como he dicho muchas veces, hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. Yo tengo una buena relación con Branchini, es un amigo italiano. Prefiero no hablar de esto ”, dijo el DT del Real Madrid con una sonrisa en el rostro.

Como se recuerda, el contrato de Mbappé concluye a mediados del 2022 y, desde el último sábado 1 de enero, el futbolista es libre de negociar con cualquier club que esté interesado en ficharlo para la siguiente temporada.

Real Madrid intentó contratarlo en agosto del 2021 con una oferta de 200 millones de euros por su pase; sin embargo, la directiva del PSG rechazó este monto.

Real Madrid se prepara para su debut en la Copa del Rey

Real Madrid se enfrentará este miércoles 5 de enero ante el conjunto del Alcoyano por la ronda 32 de la Copa del Rey. Los merengues jugarán desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán cobrarse su revancha ante el modesto club de la tercera división del fútbol español, ya que el año pasado cayeron eliminados por 2-1 cuando el DT era Zidane.