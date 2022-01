Carabao Cup: fixture, horarios y dónde ver los partidos de semifinales

La Copa de la Liga de Inglaterra ofrecerá dos partidos para el deleite del espectador a nivel mundial. Los duelos de semifinales serán de ida y vuelta ante la gran expectativa de quien será el sucesor del Manchester City que ganó cuatro veces consecutivas la copa y fue eliminado en octavos por el West Ham mediante la tanda de penales.

El primer partido será el 5 de enero de 2022 entre Chelsea vs. Tottenham a las 2.45 p. m. (hora peruana) y se jugará en el Stanford Bridge. El partido de vuelta será el miércoles 12 a la misma hora pero en terreno de los ‘Spurs’.

El otro partido de semifinales lo protagonizarán Arsenal vs. Liverpool el jueves 6 de enero desde las 2.45 p. m. La ida se llevará a cabo en el Emirates Stadium y la vuelta en el mítico Anfield.

Fixture de la Carabao Cup

Partido Chelsea vs. Tottenham Arsenal vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Miércoles 5 de enero Jueves 6 de enero ¿Dónde? Stamford Bridge de Londres Emirates Stadium

Horario del Chelsea vs. Tottenham por la Carabao Cup

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Carabao Cup?

En Perú puedes ver los partidos en los siguientes canales:

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD)

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD)

En otros países de Latinoamérica:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV)

¿Dónde ver la Carabao Cup EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir los partidos de la Carabao Cup entre Chelsea vs. Tottenham y Arsenal vs. Liverpool EN VIVO ONLINE GRATIS por Star+. Si no tienes acceso puedes ver los partidos a través de la web Roja Directa y si eres fanático de vivir el minuto a minuto puedes hacerlo mediante la web de La República Deportes.