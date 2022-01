Paolo Guerrero y otros miembros de selección peruana criticados por actos extradeportivos

El último sábado, el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, celebró su cumpleaños número 38 en compañía de familiares y un grupo de amigos en una hacienda de Lurín. Futbolistas de la Bicolor, como Yoshimar Yotún, Edison Flores y Jefferson Farfán, estuvieron presentes. Si bien esta reunión fue criticada por algunos peruanos, pues no se respetaba las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19, para el técnico Ricardo Gareca este hecho pasó a ser algo normal.

“Ya hay que dejar a la gente hacer su vida. Se da una información que creo que está bien, tienen que informar a la gente, (pero) no tiene que cundir el pánico tampoco”, declaró a la prensa el último lunes, cuando pisó territorio peruano.

A raíz de esta situación, en esta nota recordaremos casos similares en los que jugadores de la Blanquirroja estuvieron involucrados en actitudes extradeportivas cuestionables y también fueron respaldados por el ‘Tigre’ pese a la crítica de la ciudadanía.

Paolo Guerrero cantando en fiesta

Caso Jefferson Farfán

Sin ir muy lejos, en el mes de octubre, el atacante Jefferson Farfán festejó también su cumpleaños número 37 rodeado de amigos y familiares. En los videos divulgados en las redes sociales aparece el futbolista de Alianza Lima bailando con el torso desnudo a ritmo de la música de la orquesta en vivo.

Días después, el entrenador Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa anunciando la lista de convocados para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Al igual que el ‘Depredador’, el argentino mostró su apoyo a la ‘Foquita’.

“De todo esto ya vamos para dos años (pandemia) y obviamente la gente está cansada de muchas cosas y yo contemplo todo. En un momento de divertimento uno quiere despejar la cabeza, qué se yo, pero no justifico nada, tampoco critico. Estoy en una etapa en la que debo entender por qué se dan las circunstancias”, precisó aquella vez.

Caso Christian Cueva

Otro seleccionado nacional a quien el ‘Flaco’ Gareca ha defendido tanto dentro como fuera del campo es Christian Cueva. En julio del 2019, luego de conseguir el segundo lugar en la Copa América, el popular ‘Aladino’ fue protagonista de una imágenes en aparente estado de ebriedad en la fiesta del defensor Carlos Zambranos. Meses después, en setiembre, fue protagonista de otro bochornos momento, en el que se le ve orinando en los estacionamientos del aeropuerto Jorge Chávez.

El DT de la Blanquirroja fue consultado por estos hechos que protagonizó el exfutbolista de Alianza Lima. Si bien en un primer momento el técnico criticó el comportamiento de Cueva, segundos después intentó minimizarlo.

“No me gustó lo que sucedió con Cueva. Cuando uno integra la selección debe tener cuidado en todo porque no solo repercute en lo personal, sino en la selección nacional. Dentro de la gravedad y de la incomodidad que ha generado, lo que se puede rescatar es que se le aprecia en un ambiente familiar. No minimizo de ninguna manera lo que pasó, no lo justifico, pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación“, señaló en aquella oportunidad.

Tras lo sucedido, el mismo ‘Aladino’ pidió disculpas y reconoció haberse excedido. “Pido disculpas, sobre todos a los niños. Sé que somos una imagen para ellos, somos lo que ellos, en algún momento, nosotros quisimos ser de grandes (sic)”, dijo.