Jefferson Farfán confiesa que no todo “es marca”, también viste prendas de Gamarra

El año pasado, Jefferson Farfán abrió su canal oficial en YouTube, plataforma en la que busca dar a conocer un poco más allá de su faceta de deportista de élite. En su último video habló sobre las costosas marcas de prendas que usa; sin embargo, confesó que ‘no todo son lujos’, porque también utiliza ropa del Emporio comercial de Gamarra.

“Yo creo que es un tema de gusto, de criterio, ¿no? Sí, a mí me encanta. Me gusta verme bien, me encanta vestirme bien, pero, así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva, por así llamarlo, también puedo vestirme con una marca de Gamarra, de Zara, H&M o cualquier marca” , contó la ‘Foquita’.

PUEDES VER: Municipalidad de Lurín clausura hacienda donde Guerrero realizó fiesta

Y agregó que amigos y familiares le obsequian prendas de otras firmas. “Tengo mucha ropa de esas marcas. Mis primos me han traído mucha ropa de Gamarra y otros amigos también me han regalado prendas en otras oportunidades. La gente piensa que todo es marca y no es todo marca”.

Jefferson Farfán quiere el bicampeonato con Alianza Lima

El ‘10′ de la selección peruana cerró el 2021 entrenando con Alianza Lima para la temporada 2022 de la Liga 1 y Copa Libertadores. Luego de los trabajos respectivos, la ‘Foquita’ usó sus redes sociales para realizar una publicación en la que se puede leer un peculiar mensaje.

“Equipo ganador”, escribió el atacante en su cuenta de Instagram. Además, se puede observar una foto en la que aparece Farfán acompañado de algunos futbolistas como Christian Ramos, Jairo Concha y el reciente fichaje Darlin Leiton, quien ya se ha acoplado muy bien al grupo.