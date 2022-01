DirecTV Sports EN VIVO: FC Barcelona vs. Linares Deportivo por dieciseisavos de Copa del Rey

FC Barcelona vs. Linares Deportivo se juega este miércoles 5 de enero por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a la 1.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 (hora española). El cotejo se disputará en el Estadio Municipal de Linarejos y se podrá ver EN VIVO por DirecTV Sports y DirecTV Go. Asimismo, para seguir el encuentro vía ONLINE puedes conectarte a La República Deportes, donde se cubrirá todas las incidencias del encuentro.

FC Barcelona vs. Linares Deportivo: previa del partido

El Linares Deportivo, equipo de la Primera RFEF, buscará este miércoles ante el FC Barcelona el mejor regalo de Reyes en la cita con más tradición de su historia, en unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey en los que se pondrá a prueba la eficacia de los blaugranas, vigentes campeones del torneo.

El conjunto jiennense afronta el duelo contra el todopoderoso FC Barcelona de Xavi Hernández, que lleva cuatro jornadas invicto (dos triunfos y dos empates) y ha remontado puestos hasta situarse quinto en LaLiga Santander, con el reto de firmar otra proeza en la Copa.

El conjunto de Primera RFEF, tras eliminar el 14 de diciembre al Alavés (2-1), quiere prolongar la fiesta y le ha pedido a los Reyes un regalo por adelantado, el que supondría dar la campanada ante el equipo que más veces ha ganado el torneo copero, con 31 títulos.

Con el apoyo de su afición, el Linares Deportivo, decimocuarto clasificado del Grupo II de la Primera RFEF (seis victorias, cuatro empates y siete derrotas), quiere ser fiel a su estilo de equipo organizado, con las líneas muy juntas, concentrado y con transiciones rápidas, y a partir de ahí tratar de competir y de sorprender a un ‘trasatlántico’ como el FC Barcelona, que llevará la iniciativa con su posesión del balón.

El Barcelona inicia su defensa del título en uno de los mejores momentos de la temporada tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles en LaLiga y recuperar algunas de las bajas sufridas en el encuentro ante el Mallorca.

Con información de EFE

FC Barcelona vs. Linares Deportivo: historial de duelos

Será el primer partido entre ambos conjuntos. El elenco azulillo conoce lo que es eliminar a un equipo de primera división y saldrá en busca de un triunfo histórico, mientras que los azulgranas querrán evitar sorpresas que les traigan más disgustos en la temporada.

Xavi Hernández afronta su primer temporada como DT del FC Barcelona. Foto: composición/ AFP

FC Barcelona vs. Linares Deportivo: posibles alineaciones

FC Barcelona: Neto; Mingueza o Alves, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Riqui Puig, Nico González; Ilias Akhomach, Jutglà y Estanis Pedrola. DT: Xavi Hernández.

Linares Deportivo: Razak; Perejón; Lolo, Josema, Barbosa; Sanchidrián, Rodri, Meléndez, Fran Carnicer; Nando Copete y Hugo Díaz. DT: Alberto González.

FC Barcelona vs. Linares Deportivo: rol arbitral

Guillermo Cuadra Fernández - Árbitro principal

Roberto Alonso Fernández - Árbitro asistente 1

Israel Barcena Rodriguez - Árbitro asistente 2

Juan Antonio Campos Salinas - Cuarto árbitro

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Linares Deportivo EN VIVO?

En horario peruano, el choque FC Barcelona vs. Linares Deportivo se disputará desde la 1.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

Italia: 7.30 p. m.

Inglaterra: 7.30 p. m.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Linares Deportivo vía DirecTV Sports EN VIVO?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K) Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Linares Deportivo ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Linares Deportivo por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

El lateral brasileño se encuentra nervioso por su segundo debut. Fuente: EFE

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálala

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿En qué estadio se disputará el FC Barcelona vs. Linares Deportivo?

El escenario escogido para el FC Barcelona vs. Linares Deportivo es el Estadio Municipal de Linarejos, casa deportiva localizada en Jaén, España, que cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores.

FC Barcelona vs. Linares Deportivo: los pagos de las casas de apuestas

Gana FC Barcelona Empate Gana Linares Deportivo Betsson 1,38 4,75 7,50 Inkabet 1,40 4,70 8,00 Doradobet 1,42 4,50 7,00 Meridianbet 1,40 4,77 7,16 Te apuesto 1,39 4,40 6,60

Últimos campeones de la Copa del Rey

2020-2021: FC Barcelona

2019-2020: Real Sociedad

2018-2019: Valencia

2018-2017: FC Barcelona

2017-2016: FC Barcelona

Copa del Rey: máximos ganadores