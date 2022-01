La costosa máquina que compró Cristiano Ronaldo para mejorar su estado físico

Cristiano Ronaldo es un fuera de serie y un crack dentro y fuera de las canchas. Es conocido por todos los hinchas del fútbol que el jugador del Manchester United, quien no pudo evitar la caída de su equipo en la última jornada de la Premier League, tiene una rutina especial de ejercicios para estar apto para todos los partidos de la competencia.

Además de ello, cuenta con un régimen alimenticio para mantenerse en buen estado. No obstante, no contento con ello, se conoció este martes 4 de enero que ‘CR7′ adquirió una máquina de oxigenoterapia hiperbárica , de acuerdo a lo informado por el diario The Sun de Inglaterra.

“Todo el mundo sabe que Cristiano es un fanático del fitness y está totalmente dedicado a estar en la mejor forma posible. Ha usado cámaras de oxígeno antes en su carrera, pero no son tan fáciles de encontrar en el Reino Unido, por lo que decidió comprar una e instalarla en su casa. Significa que si alguna vez siente una pinchadura (en un músculo), puede usarlo y obtener los beneficios. Estas son las razones por las que se pierde tan pocos partidos debido a una lesión”, explicó una fuente para el portal británico.

La máquina o cámara de oxígeno hiperbárica, artefacto adquirido por Cristiano Ronaldo para mejorar su físico. Foto: @VarskySports/difusión

¿Para qué sirve la máquina de oxigenoterapia hiperbárica que compró Cristiano Ronaldo?

El artefacto comprado por Cristiano Ronaldo pertenece a la rama de la medicina hiperbárica, la cual estudia diversas patologías. La máquina de oxigenoterapia hiperbárica, dentro del ámbito deportivo, aplica un potente efecto analgésico, disminuye la inflamación aguda y crónica, estimula la regeneración de tejidos lesionados, alivia el dolor neuropático y ayuda a combatir infecciones .

“Las cámaras hiperbáricas son dispositivos médicos creados para llevar a cabo la terapia de oxígeno hiperbárico de manera no invasiva y segura”, explica la compañía especializada Biobarica en su sitio web, en donde se indica que “el paciente respira altas concentraciones de oxígeno a una presión superior a la atmosférica normal”.

Asimismo, en Europa señalan que una terapia con esta tecnología tiene un costo de 100 dólares. El uso depende de las lesiones y el tratamiento que se desea implementar.

Cristiano Ronaldo presente en la caída del Manchester United ante Wolves

El último lunes 3 de enero, el Manchester United perdió de local ante el cuadro del Wolves con Cristiano Ronaldo en cancha. El equipo del portugués cayó por la mínima diferencia y no tuvo la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Premier League.