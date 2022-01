Christian Eriksen y su mayor deseo para el 2022: “Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar”

El 2021 será un año marcado en la vida de Christian Eriksen. Tras sufrir un paro cardíaco en el encuentro ante Finlandia por la Eurocopa, el volante de Dinamarca atraviesa un largo proceso de recuperación con la intención de volver al fútbol. Para este 2022, la apuesta de Eriksen es alta, tan ambiciosa que apunta a la Copa del Mundo de Qatar.

“Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar. Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces, nada en mi interior me dice que no tengo que jugar”, afirmó en entrevista a la televisión pública danesa DR.

Christian Eriksen se encuentra sin equipo, actualmente. Foto: AFP

Asimismo, el exjugador del Tottenham indicó que no tiene miedo en sufrir un incidente similar con su corazón en el futuro y que confía en que ya atravesó lo peor.

“De ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez ”, comentó.

¿Dónde podría jugar Eriksen?

Según Martin Schoots, su representante, hay equipos de Dinamarca, el Ajax y escuadras de la Premier League que están interesados en los avances del futbolista y las pruebas a las que ha sido sometido. El agente no descartó un posible incorporación durante este mes.

“Realizó todos los controles justo antes de Navidad y los resultados fueron tan buenos que esperamos que participe en un entrenamiento grupal con un equipo en enero”, señaló para el diario inglés Daily Mail.

Eriksen entrena en Dinamarca