¡Lo perdonaron! Romelu Lukaku se disculpó y está de regreso con el Chelsea FC

El último 2 de enero, Chelsea recibió en Stamford Bridge al Liverpool por la jornada 21 de la Premier League y empataron 2-2 en lo que fue un partidazo de inicio de año. Uno de los actos más sorpresivos del encuentro fue lo que sucedió en la previa, pues en la lista del los blues no apareció el nombre de Romelu Lukaku.

Thomas Tuchel, entrenador del equipo, declaró este martes 4 de enero que el exjugador del Manchester United le ha pedido disculpas tras sus declaraciones acerca de volver al Inter en el medio Sky Sports.

“Romelu Lukaku se disculpó y está de vuelta en el equipo. Para mí ha sido fundamental entender que su intención no era decir lo que dijo. Esto no es tan importante como la gente piensa, pero tampoco es una cosa menor. Nos quedamos con que se ha calmado y que acepto sus disculpas”, dijo el DT, según el diario Marca.

¿Qué había pasado con Lukaku y Tuchel?

El delantero belga, en una entrevista con SkySports, comentó que le gustaría regresar al equipo italiano pues se sentía descontento con el sistema de juego del cuadro londinense.

“No estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal (…) Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter” , dijo Lukaku.

La respuesta de Thomas Tuchel no se hizo esperar: “Sinceramente no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro”.

Asimismo, el entrenador alemán aseguró que Romelu no se movería a otro equipo, luego que el ‘9′ quedara descartado para el duelo ante los reds.