Barcelona: buenas y malas noticias en el cuadro culé

Por Mariano López V.

Día movido en Barcelona. Muy movido. Todo empezó temprano por la mañana con la conferencia de prensa de la nueva ‘joya’ del club, Ferran Torres. Joan Laporta, presidente de la institución; Mateu Alemany, director de fútbol del ‘Barza’; y el mencionado Torres, que arriba al cuadro blaugrana procedente del Manchester City; respondieron las inquietudes de los medios de comunicación.

El atacante de 21 años, la segunda contratación del mercado invernal ‘culé’ después del experimentado Dani Alves, no pudo ocultar la felicidad de llegar al equipo que siempre soñó defender. Incluso contó que el fichaje viene preparándose desde la semifinal de la Liga de Naciones. “Se ha cumplido un sueño. Cuesta asimilar, pero siempre he dicho que quería venir. En la selección hice un buen partido ante Italia y Mateu llamó a mi representante. En ese momento le dije que sea como sea tenía que llegar”, afirmó Torres. La influencia de Xavi también influyó en la decisión final: “Que el entrenador quiera que estés en el proyecto es lo más importante. Cuando me llamó, me entraron más ganas de venir”, añadió. Luego, el flamante refuerzo pisó el césped del Camp Nou con la equipación del ‘Barza’, ante el aplauso de su nueva hinchada.

Sin embargo, no todas fueron sonrisas. Horas después del entrenamiento del día (realizado a puertas abiertas), las redes oficiales del Barcelona se encargaron de confirmar que tanto Ferran Torres como Pedri habían dado positivo por COVID-19. Para la preocupación de Xavi y su cuerpo técnico, que vienen de planificar el duelo ante Mallorca con 17 bajas, dicha noticia deja abierta la posibilidad de que otros integrantes de la práctica también se hayan contagiado. Veremos.

El reciente ganador del Golden Boy 2021, Pedri, también dio positivo a la COVID-19. Foto: @Pedri

El otro protagonista

Y aunque la estrella del día debía ser Ferran Torres, Joan Laporta se llevó la gran mayoría de titulares. El mandamás del Barcelona se mostró sumamente entusiasta con la “resurrección” deportiva y económica de su institución, por lo cual decidió mandarles un mensaje a todos sus rivales. “Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto. Somos una referencia, y el ejemplo es que Ferran está aquí. Pronto veremos el resurgir del ‘Barza’”, declaró.

Al ser consultado por la posible contratación del delantero noruego Erling Haaland, Laporta aseguró que “todo es posible”. “Todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir. Tenemos que tener en cuenta muchos parámetros, el deportivo y también el económico. Vamos progresando bien”, sentenció.

La palabra

Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona

“La llegada de fichajes dependerá de las salidas. Decidiremos con Xavi si es necesario dar luz verde a otras incorporaciones. Tenemos tiempo”.