Chelsea vs. Tottenham EN VIVO: ¿a qué hora y dónde sintonizar el duelo de semifinal de la Carabao Cup?

El Chelsea vs. Tottenham se medirán este miércoles 5 de enero, en el Stamford Bridge de Londres, en un infartante partido de ida con motivo de las semifinales de la Carabao Cup 2021-2022. Ambos equipos, por su parte, ya se han enfrentado una vez en esta temporada por la Premier League. Por ello, a continuación, te contamos todos los detalles acerca de este encuentro futbolístico.

Chelsea vs. Tottenham: ficha del partido

Chelsea vs. Tottenham Carabao Cup ¿Qué día juegan? Miércoles 5 de enero de 2022 ¿Dónde? Stamford Bridge de Londres ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal se transmitirá? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Chelsea vs. Tottenham?

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m..

¿Qué canal transmite el partido Chelsea vs. Tottenham?

Vía satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Vía cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Chelsea vs. Tottenham EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no te quieres perder la transmisión del partido entre Chelsea vs. Tottenham por internet, sintoniza la señal de Star Plus, un servicio de streaming en donde podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso deque no puedas acceder al mismo, tienes la alternativa de seguir la cobertura online y gratis a través de La República Deportes.

Chelsea vs. Tottenham: alineaciones probables

Chelsea: Azpilicueta; Sarr, Silva, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Barkley, Alonso; Ziyech, Pulisic, Lukaku.

Tottenham: Lloris; Sánchez, Rodon, Davies; Royal, Skipp, Hojbjerg, Reguilón, Lucas, Son; Kane.

