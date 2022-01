¿Cómo ver Manchester United vs. Wolves EN VIVO por Roja Directa?

Manchester United vs. Wolves se medirán este lunes 3 de enero por la fecha 21 de la Premier League. Sigue el encuentro EN VIVO a través de Roja Directa y disfruta del duelo que se llevará a cabo a las 12.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Old Trafford. El equipo que comanda Cristiano Ronaldo buscará aprovechar que juega de local para quedarse con los tres puntos y seguir en la lucha por conseguir el trofeo inglés.

Recuerda que el partido será transmitido EN DIRECTO por Star+ e ESPN. Además, a través de La República Deportes, podrás seguir minuto a minuto los goles, las alineaciones, las faltas y todas las principales incidencias del encuentro.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Wolves?

Manchester United vs. Wolves se medirán a las 12.30 p. m. (hora peruana). Conoce aquí los horarios si deseas verlo desde el extranjero.

Perú: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Wolves?

El partido entre ambas escuadras se transmitirá EN VIVO a través de ESPN, Star+, entre otros.

España: DAZN

Sudamérica: Star +, ESPN

México: Sky Sports, Blue to Go

¿Dónde ver Manchester United vs. Wolves EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes seguir la transmisión de Manchester United vs. Wolves online a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming donde accederás a la programación completa de los eventos deportivos más importantes. Además, recuerda que, si no tienes esta opción, puede seguir el minuto a minuto de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Manchester United vs. Wolves en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Manchester United vs. Wolves.

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad .

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Puedes ver Roja Directa online a través de dispositivos de escritura y móviles de forma totalmente gratuita. Para esto, solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club. Recuerda que es indispensable contar con una señal de internet estable para que puedas disfrutar el partido sin ninguna interrupción.

Manchester United vs. Wolves: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Raphaël Varane, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.

Wolves: José Sá; Max Kilman, Conor Coady, Romain Saiss; Nélson Semedo, Rúben Neves, Joao Moutinho, Fernando Marcal; Francisco Trincao, Adama Traoré y Daniel Podence.