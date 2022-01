Reacción de un exjugador de Juventus por posible llegada de Icardi: “Nunca lo aceptaría”

La reciente apertura del mercado de fichajes europeo ha traído consigo varios rumores sobre el traspaso de jugadores. Uno de los más llamativos es el que coloca a Mauro Icardi en la Juventus. El argentino podría llegar al cuadro italiano en caso se concrete el traspaso de Álvaro Morata al FC Barcelona.

El posible arribo de Icardi a la Vieja Señora generó diversas reacciones. Una de las más llamativas es la de Massimo Mauro, exfutbolista de la Juventus y actual comentarista de fútbol. El italiano puso el grito en el cielo y brindó duras declaraciones a La Gazzetta dello Sport.

Para el italiano, Icardi no es un buen elemento y, si de él dependiera, no ficharía al delantero. “Si yo fuera entrenador nunca lo aceptaría en mi equipo. No sirve de nada fingir no ver la vergüenza que hay en torno a este futbolista. Alguien como él podría convertirse en un problema para el club”, explicó.