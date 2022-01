Por primera vez desde que regresó a Manchester: Cristiano será capitán ante los Wolves

Hoy es el comandante. Cristiano Ronaldo lucirá la banda de capitán con el Manchester United este lunes 3 enero en el choque contra los Wolves, correspondiente a la jornada 21 de la Premier League 2021-22 desde el Estadio Old Trafford. El lusitano liderará al conjunto red devils, luego de que Harry Maguire, habitual en llevar la capitanía, tenga una fuerte lesión.

Será la primera vez que el astro portugués lleve la cinta de capitán en el Manchester United desde su regreso en la actual campaña 2021-22. En tanto, los diablos rojos llegan a esta contienda tras superar al Burnley 3-1, el pasado fin de semana.

Formación inicial de los diablos rojos. Foto: Manchester United

¿Dónde ver Manchester United vs. Wolves?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Wolverhampton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Wolves: alineaciones confirmadas

Manchester United: De Gea; Shaw, Jones, Varane, Wn-Bissaka; Matic, McTominay; Sancho, Greenwood; Ronaldo, Cavani.

Wolverhampton: Sá; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Trincao, Neves, Moutinho, Marcal; Jiménez, Podence.