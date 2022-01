Ver Manchester United vs. Wolverhampton EN VIVO: minuto a minuto por la Premier League

Manchester United vs. Wolverhampton EN VIVO se miden en el estadio Old Trafford desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la señal de Star Plus. El choque correspondiente a la fecha 21 de la Premier League 2021-22 se podrá seguir en la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los onces titulares, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles de este y otros partidos de hoy.

La previa del choque entre Manchester United vs. Wolverhampton

Manchester United recibirá esta tarde a Wolverhampton en el cierre de la jornada 21 de la Premier League en Old Trafford. Los red devils buscarán mantenerse en la senda del triunfo para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El principal objetivo de los dirigidos por Ralf Rangnick es acercarse a los puestos de clasificación. Actualmente, marchan en el séptimo lugar con 31 puntos. Cabe señalar que ante su rival de turno, el United ganó sus últimos tres partidos por la liga inglesa .

Mientras tanto, Wolverhampton intentará dar la sorpresa en su visita a Old Trafford. Los visitantes no ganan a domicilio hace 10 encuentros (tres empates y siete derrotas) . Asimismo, se ubican en la novena casilla con 25 puntos.

Por otro lado, en el choque de la primera rueda de la Premier League, Manchester United se impuso de visita por la mínima diferencia con gol de Mason Greenwood.

Manchester United vs. Wolverhampton: ficha del partido

Premier League Manchester United vs. Wolverhampton ¿Cuándo juegan? HOY martes 3 de enero ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora Perú) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? Star Plus.

¿A qué hora juegan EN VIVO Manchester United vs. Wolverhampton?

El encuentro de la Premier League entre Manchester United vs. Wolverhampton podrás verlo desde las 12.30 p. m. (hora peruana). Revisa la hora de inicio del cotejo según tu ubicación geográfica:

México – 11.30 a. m.

Perú – 12.30 p.m.

Colombia – 12.30 p. m.

Ecuador – 12.30 p. m.

Venezuela – 1.30 p. m.

Bolivia – 1.30 p. m.

Argentina – 2.30 p. m.

Chile – 2.30 p. m.

Paraguay – 2.30 p. m.

Uruguay – 2.30 p. m.

Brasil – 2.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

¿Cómo ver Manchester United vs. Wolverhampton EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Wolverhampton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Wolverhampton?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Wolverhampton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Wolverhampton

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Sancho, Fernandes; Cristiano Ronaldo, Cavani.

Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Dendoncker, Neves, Moutinho, Marcal; Traoré, Raúl Jiménez, Podence.

Las principales casas de apuestas dan como favorito para quedarse con los tres puntos al Manchester United, que paga desde 1,55 hasta 1,62 si gana. El empate tiene cuotas que van de 3,80 a 4,18, mientras que la victoria de Wolverhampton se cotiza entre 6,00 y 6,35.