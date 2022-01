Dulanto y su anécdota con Modric: “Me hizo llegar su camiseta con el utilero”

Gustavo Dulanto se encuentra de vacaciones en Lima ante el receso de la Liga de Moldavia. El defensor nacional brindó una entrevista a Gol Perú y contó una gran anécdota que vivió con Luka Modric tras el duelo entre su equipo, Sheriff Tiraspol, y el Real Madrid por la UEFA Champions League.

“Antes de que empezara el partido ante el Real Madrid, hablé con Luka Modric para cambiar de camiseta. Al terminar el partido, me hizo llegar la suya con el utilero”, reveló.

“Yo veía que salían Modric y Benzema repartiendo las camisetas a todos mi compañeros. Nadie quería desaprovechar esa oportunidad de poder cambiar camisetas con ellos”, agregó el zaguero.

Gustavo Dulanto y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana

Además, Gustavo Dulanto señaló que seguirá trabajando muy duro para poder ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. “El tema de la selección ya está muy tocado. Yo siempre voy a querer estar. Si no estoy, voy a seguir trabajando para poder estar” , manifestó.

“Me pone triste no ser considerado, pero son decisiones que uno tiene que respetar. Me dijeron que esté listo, pero no me llamaron una semana después ”, añadió.

Por otro lado, indicó que sigue de cerca la actualidad de Universitario de Deportes, club del que es hincha confeso. “Universitario alzó mucho con la llegada de Gregorio Pérez. Los partidos de Copa Libertadores serán finales para la ‘U’ y los estaré apoyando siempre”, acotó.