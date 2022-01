Chelsea vs. Tottenham: día, horarios y canales de la semifinal de la Carabao Cup

Chelsea y Tottenham se verán las caras este miércoles 5 de enero en el Stamford Bridge de Londres, en el que será el partido de ida por semifinales de la Carabao Cup 2021-2022. Ambos equipos ya se han enfrentado una vez esta temporada en la Premier League. Revisa a continuación todos los detalles para ver el choque.

La última vez que estas dos instituciones se midieron fue el 19 de septiembre del año pasado, y en dicha ocasión el triunfo fue para los ‘blues’ por un contundente 3-0. Sin embargo, los ‘spurs’ viven otra realidad en la actualidad, ya que con Antonio Conte como entrenador han mejorado notablemente.

Del mismo modo, la escuadra que dirige Thomas Tuchel pasa por un mal momento, tanto a nivel futbolístico como a nivel del vestuario. Las críticas declaraciones de Romelu Lukaku sobre el sistema del estratega alemán no cayeron bien en el vestuario y el comando técnico lo dejó afuera del duelo con Liverpool, el cual igualaron 3-3 este último domingo.

Los dos veces campeones de Europa no tuvieron problemas en llegar hasta esta instancia de semifinales; en cuartos de final derrotaron fácilmente por 2-0 al Brentford. Por su parte, el Tottenham tuvo un duro duelo con West Ham, pero al final ganó por 2-1 con goles de Bergwijn y Lucas Moura.

El partido de vuelta se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium el próximo miércoles 12 de enero. En la otra llave, Liverpool y Arsenal buscarán meterse a la gran final.

Chelsea vs. Tottenham: ficha del partido

Chelsea vs. Tottenham Carabao Cup ¿Cuándo juegan? Miércoles 5 de enero ¿Dónde? Stamford Bridge de Londres ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y STar Plus

¿A qué hora juega Chelsea vs. Tottenham por la Carabao Cup?

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m..

Chelsea vs. Tottenham: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Chelsea vs. Tottenham vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Chelsea vs. Tottenham por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Chelsea vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Chelsea vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Tottenham?

Para acceder a Star Plus y ver el Chelsea vs. Tottenham debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.