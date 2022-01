Zambrano y Advíncula son bajas en la pretemporada de Boca: el ‘Káiser’ dio positivo a COVID-19

No iniciaron de la mejor manera. Luego de recibir el voto de confianza por parte de la directiva de Boca Juniors, Sebastián Battaglia no desaprovechó el tiempo y ya inició con los trabajos de pretemporada. Sin embargo, esta no se realizará con el plantel completo debido a las siete bajas confirmadas: una de ellas es el central Carlos Zambrano.

Según menciona el periodista Emiliano Raddi de ESPN Argentina, son varios los motivos que ocasionaron la ausencia de estos futbolistas en el primer día de preparación. En el caso del ‘Káiser’ se debe a que dio positivo a COVID-19 , mientras que Luis Advíncula tuvo un problema con su vuelo y se espera que en las próximas horas pueda incorporarse.

Bajas de Boca Juniors para la pretemporada. Foto: captura Twitter Emiliano Raddi

A la lista de contagiados se suman el portero Agustín Rossi, Cristian Pavón, Alan Varela y Gastón Ávila. En relación al atacante Eduardo Salvio, este contrajo la enfermedad hace unos días, pero recién recibió el alta médica y podrá viajar hacia Buenos Aires en los siguientes días.

El conjunto xeneize tendrá dos semanas de preparación previo al inicio del Torneo de Verano. Asimismo, el cuadro de los defensores nacionales también deberá planificar su participación en la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

¿Continuará Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Si bien fue considerado por el estratega para el inicio de la campaña, el futuro del jugador de 32 años es una incógnita. Los últimos sucesos extradeportivos en los que estuvo involucrado deterioraron su relación con la institución y desde la prensa local, apuntaban que no sería considerado por el técnico y se buscaría prestarlo.

Más allá de estas informaciones, el central tiene contrato con el elenco azul y oro hasta diciembre del 2022. Pese a no ser titular, logró alternar en algunas ocasiones e inclusive volvió a estar entre los convocados por Ricardo Gareca para la selección peruana.