Antonio Brown envuelto en un nuevo escándalo en la NFL

Una vez más, Antonio Brown acapara las portadas de los medios. Lamentablemente, el jugador de fútbol americano no lo hace por méritos deportivos, sino por todo lo contrario. El polémico deportista protagonizó un bochornoso incidente en el duelo entre Tampa Bay Buccaneers y New York Jets.

Sobre el final del tercer cuarto del mencionado encuentro, el receptor se quitó toda su indumentaria y la arrojó a las tribunas. Tras ello, salió del campo de juego visiblemente molesto. Esta acción generó la reacción de Bruce Arians, head coach de los Tampa Bay Buccaneers.

“No es más un Bucanero”, fueron las escuetas pero categóricas declaraciones del entrenador. Hasta ahora no se conoce el motivo por el cual Brown reaccionó de esa forma. Se especula que su retiro del campo se debió a la molestia que sintió por tener poco protagonismo en el partido.

Antes de retirarse de forma abrupta, Mike Evans trató de tranquilizar a Brown, pero no tuvo éxito. Esta no es la primera vez que el receptor está involucrado en un escándalo. Antes tuvo problemas en Pittsburgh Steelers y en New England Patriots, equipo en el que estuvo durante un corto periodo.