Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: cómo y dónde ver el partido de LaLiga

Real Madrid vs. Getafe se realizará HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la jornada 19 de LaLiga Santander, desde el Coliseum Alfonso Pérez. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 8.00 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Real Madrid ante Getafe?

Ambos clubes alzan el telón futbolístico de 2022 en España con un derbi madrileño con claro tono blanco en su historial. Eden Hazard tendría su esperada continuidad como titular ante la baja por coronavirus de Vinícius Jr., y el reto de liderar al fin a un equipo que exhibe poderío de visitante y pretende iniciar el año con la misma determinación hacia el título con el que cerró la temporada pasada.

Siete derbis en el Coliseum Alfonso Pérez sin perder y cinco victorias. Son datos que muestran la autoridad del Real Madrid en Getafe. Con dos avisos recientes en forma de empates sin goles en dos de sus tres últimas visitas, el último curso provocó un paso atrás definitivo en la pelea por el título.

¿Cómo llega Getafe ante Real Madrid?

Solo uno de los titulares del Getafe es baja segura: el defensa togolés Djené Dakonam, que tendrá que cumplir un partido de sanción. Hay dos candidatos para sustituirle. El primero, Erick Cabaco, fue “castigado” la pasada fecha por su absurda expulsión en Copa que costó al Getafe media eliminación frente al Atlético Baleares. El segundo, Chema Rodríguez, anda físicamente renqueante por unas molestias. Uno de los dos será el elegido.

Con información de EFE.

Real Madrid vs. Getafe: ficha del partido

Real Madrid vs. Getafe LaLiga Santander ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 2 de enero ¿Dónde? Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Getafe por LaLiga Santander?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 18.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 7.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

Italia: 2.00 p. m.

Francia: 2.00 p. m.

Alemania: 2.00 p. m..

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Real Madrid vs. Getafe en Perú: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, Star+, DIRECTV Sports App

Real Madrid vs. Getafe en España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga

Real Madrid vs. Getafe en Argentina: Star+, DIRECTV Sports Argentina, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Real Madrid vs. Getafe en Bolivia: Star+

Real Madrid vs. Getafe en Brasil: Star+, ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Real Madrid vs. Getafe en Chile: DIRECTV Sports App, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports Chile

Real Madrid vs. Getafe en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Real Madrid vs. Getafe en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Star+, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Real Madrid vs. Getafe en México: Blue To Go Video Everywhere

Real Madrid vs. Getafe en Paraguay: Star+

Real Madrid vs. Getafe en Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV, Premier Sports 1

Real Madrid vs. Getafe en Estados Unidos: ESPN+

Real Madrid vs. Getafe en Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay, directvsports.com, Star+

Real Madrid vs. Getafe en Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, Star+, DIRECTV Sports App.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Getafe ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Getafe por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. Getafe: alineaciones probables

Real Madrid : Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio o Rodrygo, Hazard y Benzema.

Getafe : Soria; Damián, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Maksimovic, Aleñá, Arambarri; Sandro y Enes Ünal.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Getafe?

El lugar donde se disputará el Real Madrid vs. Getafe por la jornada 19 de LaLiga Santander es el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, ubicado en la ciudad de Getafe, Madrid, España.