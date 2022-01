EN VIVO PSG vs. Vannes ONLINE por la Copa de Francia vía Star+

PSG vs. Vannes EN VIVO se miden este lunes 3 de enero en el Stade de la Rabine por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia 2021-22. La transmisión de este cotejo estará a cargo Star+ desde las 3.10 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

PSG vs. Vannes: previa del partido

El PSG afrontará los dieciseisavos de final de la Copa de Francia siendo víctima de la ola de contagios de COVID-19 en Europa. Entre uno de los infectados se encuentra una de sus máximas figuras: Lionel Messi. Además, no podrán contar con Neymar , quien se perderá el encuentro por lesión.

El elenco parisino empató 1-1 ante Lorient por la Ligue 1. En aquel encuentro, marcó Mauro Icardi y Sergio Ramos fue expulsado en su debut con la casaquilla del PSG. Por su parte, Vannes llega a este cotejo tras golear 4-0 al Wasquehal en los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.

PSG vs. Vannes: ficha del partido

Copa de Francia - Dieciseisavos de final PSG vs. Vannes ¿Cuándo juegan? Lunes 3 de enero ¿A qué hora juegan? 3.10 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Stade de la Rabine ¿Dónde lo transmiten? Star+

¿A qué hora juegan PSG vs. Vannes?

Perú – 3.10 p. m.

México – 2.10 p. m.

Colombia – 3.10 p. m.

Ecuador – 3.10 p. m.

Venezuela – 4.10 p. m.

Bolivia – 4.10 p. m.

Argentina – 5.10 p. m.

Chile – 5.10 p. m.

Paraguay – 5.10 p. m.

Uruguay – 5.10 p. m.

Brasil – 5.10 p. m.

España – 9.10 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido PSG vs. Vannes?

El partido entre PSG vs. Vannes por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia 2021-2022 será transmitido por la señal de Star Plus.

¿Cómo ver PSG vs. Vannes ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Vannes por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Vannes?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Vannes, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan PSG vs. Vannes?

PSG vs. Vannes se disputará en el Stade de la Rabine, estadio ubicado en la ciudad de Vannes. Fue inaugurado en 2001 y tiene capacidad para recibir a 9.500 hinchas en sus tribunas.