Ver Star Plus EN VIVO: Manchester United vs. Wolves por la Premier League

Manchester United vs. Wolves juegan EN VIVO este lunes 3 de enero desde las 12.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 21 de la Premier League. El encuentro se disputará en el estadio Old Trafford y contará con la transmisión de Star Plus. Además, puedes seguir todas la incidencias de este cotejo a través de la página web de La República Deportes.

Los diablos rojos vienen de vencer 3-1 al Burnley y se ubican en el séptimo lugar con 31 unidades. Los dirigidos por Ralf Rangnick buscan una victoria que los acerque a los primeros lugares del torneo. Para este duelo, los de Manchester tendrán como máximo referente de ataque a Cristiano Ronaldo.

Por su parte, los lobos llegan con el ánimo a tope tras empatar 0-0 con el Chelsea en la fecha anterior. Los errantes ocupan la novena casilla del fútbol inglés con 25 puntos. El equipo dirigido por Bruno Lage contará con sus máximas figuras como Raúl Jiménez y Adama Traoré.

Manchester United vs. Wolves: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Wolves ¿Cuándo juegan? Lunes 3 de enero ¿A qué hora juegan? 12.30 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Old Trafford

Manchester United vs. Wolves: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Sancho, Fernandes; Cristiano Ronaldo, Cavani.

Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Dendoncker, Neves, Moutinho, Marcal; Traoré, Raúl Jiménez, Podence.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Wolves?

México – 11.30 a. m.

Perú – 12.30 p.m.

Colombia – 12.30 p. m.

Ecuador – 12.30 p. m.

Venezuela – 1.30 p. m.

Bolivia – 1.30 p. m.

Argentina – 2.30 p. m.

Chile – 2.30 p. m.

Paraguay – 2.30 p. m.

Uruguay – 2.30 p. m.

Brasil – 2.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Arsenal vs. Manchester City?

El partido entre Manchester United vs. Wolves por la fecha 21 de la Premier League será transmitido por la señal de Star Plus.

¿Cómo ver Manchester United vs. Wolves ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Wolves?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Wolves, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Wolves?

El encuentro entre Manchester United vs. Wolves se llevará a cabo en el estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester.