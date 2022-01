Ancelotti criticó a su equipo: “Estaban de vacaciones y mostraron menos compromiso”

Sorpresa en LaLiga. Real Madrid, que hasta este partido mantenía un invicto de 11 partidos sin conocer la derrota, perdió por la mínima diferencia ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y sumó su segunda caída liguera. Tras el pitazo final, el entrenador Carlo Ancelotti aseguró que su equipo “estaba de vacaciones” y criticó la falta de “compromiso”.

“Hemos tenido una reacción los primeros diez minutos, después hemos estado más nerviosos, hemos perdido balones y hemos perdido los duelos. Regalamos el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo (Militao). No hay mucho que decir de este partido, salvo que nos hemos quedado un día más de vacaciones ”, empezó declarando en rueda de prensa.

Ancelotti continuó y aseguró que el equipo que estuvo hoy en el Coliseum no fue “el de antes de Navidad” porque mostraron “menos concentración y compromiso”. Si bien confesó que no merecían perder, al menos un empate hubiese sido justo, “pero has regalado un gol que significa una derrota. Es un toque de atención a un equipo que estaba de vacaciones”.

Por último, Ancelotti se refirió a las tarjetas amarillas que repartió y dejó de mostrar el árbitro durante el encuentro, como por ejemplo en un posible penal a Marcelo. “El árbitro no ha sido determinante. Me enfadé porque terminamos la primera parte con dos amarillas, una para mí, que juro no he hecho falta, y la otra para Rodrygo, cuando creo que se pudieron sacar más amarillas”, finalizó.

Timeline del Getafe 1-0 Real Madrid