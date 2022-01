Partidos de hoy, domingo 2 de enero del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1, segunda división), principales ligas (LaLiga, Premier League, Bundesliga, amistosos internacionales) o torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada es el del Real Madrid vs. Getafe. Este partido se jugará a las 8 a. m. (hora peruana) en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Los madridistas llegan tras conseguir cuatro victorias en los últimos cinco partidos de LaLiga y se ubican como únicos punteros del fútbol español.

Otro duelo importante es el del Liverpool vs. Chelsea por la jornada 21 de la Premier League. El cotejo se jugará desde las 11.30 a. m. (hora peruana) en el estadio Stamford Bridge. Ambas escuadras se encuentran luchando por los primeros lugares y buscarán ganar para no alejarse del único líder, Manchester City. Un empate no le servirá a ninguno de los dos.

LaLiga Santander - España

Real Madrid vs. Getafe

Hora: 8 a. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano

Hora: 10.15 a.m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Granada vs. Elche

Hora: 10.15 a.m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Celta de Vigo vs. Real Betis

Hora: 12.30 p.m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

FC Barcelona vs. Mallorca

Hora: 3 p.m. (hora peruana)

Canal: Star Plus

Premier League - Inglaterra