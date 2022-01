“A buen entendedor...”: La clara respuesta de Martín Liberman tras contagio de Lionel Messi

Lionel Messi aún se encuentra en Argentina tras dar positivo a COVID-19. El delantero del Paris Saint Germain debió viajar este último fin de semana para disputar el duelo del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino ante Vannes Olympique Club por la Copa Francia. No obstante, el resultado de su prueba puso en aprietos al entrenador argentino, quien este domingo dio detalles sobre la situación del futbolista.

“Es un virus con el que convivimos hace dos años y sabemos lo que hay que hacer para no contagiarse; pero aún corres riesgos. Leo Messi está en contacto con nuestros servicios médicos y, cuando dé negativo, viajará para Francia. Nuestra prioridad es la salud para todos”, enfatizó el técnico del club parisino, al hacer referencia al alza de contagios dentro del plantel, pues otros tres jugadores también resultaron afectados por el Sars Cov 2.

PUEDES VER: DJ que estuvo con Messi se defiende de las críticas y asegura no haberlo contagiado

Luego de la respuesta de Pochettino, el polémico periodista Martín Liberman dio una clara respuesta a un tweet de su colega Silvio Maverino, donde se daba entender que las declaraciones del entrenador habían sido una indirecta para el capitán de la Albiceleste.

Respuesta de Martín Liberman tras positivo de Messi. Foto: Twitter Martín Liberman.

“A buen entendedor...”, señalo Liberman, fiel a su estilo y desatando una gran controversia en sus redes sociales; algunos usuarios no dudaron en contestarle. No obstante, el hombre de prensa no se guardó nada y arremetió contra uno de sus detractores. “¿Sabes leer castellano? Yo no opiné, el que opinó fue el técnico de Messi”, enfatizó, de forma frontal.

Respuesta a usuario. Foto: Twitter Martín Liberman.

PSG vs. Vannes Olympique Club

El cuadro parisino se enfrenta a Vannes Olympique Club, de la cuarta división, por la Eliminatoria 32 de la Copa de Francia, este lunes 3 de enero a las 3.10 p.m. en el Estadio de la Rabine.