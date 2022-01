Xavi sobre Ter Stegen: “Nos ha salvado con una parada extraordinaria”

Tres puntos de oro. FC Barcelona derrotó 1-0 al Elche por la fecha 19 de LaLiga Santander. Al culminar el partido, Xavi Hernández, técnico del cuadro catalán, declaró en conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el triunfo obtenido en condición de visitante.

“Significa mucho. Significa que somos un equipo, una familia, un equipo unido. Hemos sabido sufrir. Teníamos 17 bajas. Por eso he pedido la suspensión, aunque no me hicieron caso. Pero nos ponemos en el grupo de arriba, a un punto de Champions. Hemos recortado distancias. Son tres puntos vitales. Son de oro, muy valiosos. Estábamos bajo, mínimos. Estamos más cerca del objetivo, más cerca de los puestos de Champions”, indicó el estratega.

Además, destacó el nivel mostrado por Luuk de Jong y Marc Ter Stegen. ”Nos ha salvado Marc Ter Stegen con una parada extraordinaria. Es un porterazo. Me emociona cómo ha trabajado el equipo. Estoy especialmente contento por Luuk y por Marc. Son dos grandes profesionales. Para el próximo partido recuperaremos a jugadores, lesionados y con coronavirus, como Dani Alves y Alba”, expresó.

“Luuk es un ejemplo de profesional. Se habla que puede salir, pero trabaja, se sacrifica. Es un profesional de la hostia. Estoy contento con él. Claro que contemplo que se quede, hoy nos ha sido útil. Es un ejemplo para todos. Según cómo entrenas, jugarás. Ya veremos el futuro. Ya veremos si hay salidas y entradas. Pero todo son hipótesis”, agregó el exfutbolista.

Finalmente, Xavi señaló que está conforme con el juego colectivo de su escuadra. “Hemos sido protagonistas. Todos han estado muy bien. Han hecho un esfuerzo titánico. Hemos impuesto nuestra idea en la primera mitad, en la segunda a ratos, en esa hemos sufrido un poco. Hemos competido”.