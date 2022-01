DT del Eintracht Frankfurt fue operado de la cara tras accidente al caer de un scooter

El austríaco Oliver Glasner, técnico del Eintracht Frankfurt, tuvo que pasar por el quirófano este domingo para ser sometido a una cirugía estética luego del accidente que sufrió al caer de un scooter. Así lo dio a conocer el conjunto alemán para explicar su ausencia en la más reciente sesión de entrenamientos.

“Oliver Glasner tuvo que someterse a una cirugía facial el domingo en el Hospital Universitario de Frankfurt. El entrenador en jefe se rompió el pómulo en una caída con un e-scooter (patinete eléctrico), lo que hizo necesaria una operación”, informó el club a través de su página web.

Los asistentes de Glasner dirigieron la práctica del conjunto de las águilas en reemplazo del estratega de 47 años. El equipo agregó que el DT “podrá reanudar su trabajo en el campo de entrenamiento el martes o miércoles para que la preparación para el partido en casa contra el Borussia Dortmund no se vea afectada”, aunque advirtió que ello dependerá de cómo vaya el proceso de recuperación.

Glasner reveló que, más allá de una hinchazón en el rostro, se encuentra bien. Foto: Eintracht Frankfurt

“Lamentablemente me despisté un momento y me caí. Afortunadamente no me pasó nada peor. La cara está hinchada pero todo lo demás está bien”, declaró Glasner acerca de su estado luego de la dura caída.

Eintracht Frankfurt vuelve a jugar por Bundesliga

Casi tres semanas después de su último duelo oficial, el Eintracht Frankfurt volverá a ver acción en la liga alemana este sábado 8 de enero cuando reciba al Borussia Dortmund por la fecha 18 de la Bundesliga 2021-22. El elenco rojinegro se ubica en el sexto puesto de la tabla, lugar que le otorga un cupo a la siguiente edición de la Europa League.

Con información de EFE