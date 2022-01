Romelu Lukaku quedó fuera de la convocatoria del Chelsea luego de desatinado comentario

Hace unos días, el delantero belga Romelu Lukaku afirmó que no se sentía cómodo formando parte del plantel del Chelsea FC y que además deseaba volver al Inter de Milan. Las duras palabras no fueron del agrado del entrenador alemán Thomas Tuchel y de los directivos del club inglés, quienes han decidido excluir al jugador de la convocatoria del partido contra Liverpool.

PUEDES VER: Lukaku revela que no está cómodo en Chelsea y desea volver al Inter

Según el periodista Fabrizio Romano, el entrenador del cuadro azul decidió dejar fuera del once titular y de la lista de suplentes al atacante luego de ver la entrevista completa que tuvo con Sky Italy, plataforma a la que Lukaku brindó las desatinadas declaraciones.

“Físicamente estoy bien, pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal”, reveló el jugador belga, que no ha tenido una gran temporada debido a una lesión que no le permitió adaptarse al esquema de juego del técnico alemán. “Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter”, enfatizó.

Por otro lado, luego de la polémica, Thomas Tuchel ofreció una tajante respuesta sobre la situación del futbolista con el club. “No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día”, sentenció.

Chelsea vs. Liverpool

Este domingo se disputará el duelo entre Chelsea vs. Liverpool por la fecha 21 de la Premier League. El partido iniciará a las 11.30 a. m. en el estadio Stamford Bridge.