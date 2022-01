Con golazos de Kovacic y Pulisic: Chelsea empató en tres minutos al Liverpool

Chelsea y Liverpool protagonizan un verdadero partidazo por la fecha 21 de la Premier League. Durante los minutos finales del primer tiempo, los blues perdían por 2-0 tras los goles de Mané y Salah. Sin embargo, a los 42′ y 45′ llegaron los tantos del empate para el equipo de Thomas Tuchel y desatar la locura en las gradas.

Así fueron los goles del Chelsea ante Liverpool

A los 42′ del primer tiempo, Chelsea cobró un tiro libre a favor a los pies del área del Liverpool. Mason Mount fue el encargado de ejecutar la pelota parada. El volante mandó un centro potente que fue despejado por el portero de los reds.

El rebote lo tomó Kovacic quien se encontraba en la media luna, y sin pensarlo dos veces, remató de volea al arco y anotó un verdadero golazo para poner el 2-1 en el Stamford Bridge.

El descuento envalentó a los blues y fueron en busca del empate. A los 45′ llegó la paridad luego de una salida rápida. Kanté tomó el balón y asistió a Pulisic, quien quedó solo frente al arco del Liverpool quien definió cruzado de zurda para decretar el 2-2 cuando moría el primer tiempo del encuentro.

¿Cómo ver Chelsea vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Chelsea vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.