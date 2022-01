Tuchel tras excluir de la convocatoria a Romelu Lukaku: Seguirá siendo nuestro jugador

Fuerte y claro. Thomas Tuchel respondió a la polémica generada luego de que decidiera excluir de la convocatoria del equipo titular y de la lista de suplentes al delantero Romelu Lukaku, en el empate entre Chelsea vs. Liverpool por la vigésima primera fecha de la Premier League.

“ Siempre protegeremos a nuestros jugadores y, cuando tomamos decisiones como esta, primero tenemos que evaluar la situación, no escuchar a los medios, sino entender lo que dijo y por qué lo dijo ”, señaló el entrenador alemán, haciendo referencia a las incómodas declaraciones del atacante para Sky Italy, donde mencionaba que no se sentía cómodo en el club azul y que prefería regresar al Inter de Milán.

Al ser consultado sobre la posible presencia del jugador belga en los próximos partidos del cuadro inglés, Tuchel sostuvo que aún no han podido reunirse para aclarar lo sucedido. “No puedo decirlo en este momento porque necesitamos hablar y comprender mejor la situación. [...] No hay duda de que seguirá siendo nuestro jugador, y tenemos que proteger a nuestros jugadores ”, sentenció.

La controversia se originó luego de que Romelu Lukaku dejara entrever que no podía adaptarse a la estrategia de juego del técnico alemán, después de volver a la actividad al superar una lesión. “Físicamente, estoy bien, pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal”, enfatizó para el medio italiano.

Chelsea vs. Tottenham

Este miércoles 5 de enero, los actuales campeones de la Champions League se enfrentarán a Tottenham por las semifinales de la EFL Cup. El encuentro iniciará a las 2.45 p. m. y se llevará a cabo en el estadio Stamford Bridge.