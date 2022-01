Arsenal vs. Manchester City EN VIVO: hora y canal del duelo por la Premier League

Arsenal vs. Manchester City EN VIVO ONLINE se enfrentarán este sábado 1 de enero, desde las 7.30 a. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Emirates Stadium, en el marco de la jornada 21 de la Premier League 21-22.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales ESPN y Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo de liga inglesa y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Arsenal vs. Manchester City: la previa

Los Gunners llegan de hilar cuatro victorias consecutivas por la Premier League: 3-0 ante Southmpton, 2-0 frente a West Ham United, 4-1 contra Leeds United y 5-0 en su visita a Norwich City.

Estos resultados positivos han ayudado al Arsenal mantenerse en el cuarto lugar con 35 puntos, a quince del líder y rival de turno, Manchester City.

Del otro lado, los ciudadanos arrastran 10 triunfos consecutivos en el torneo local que los ha puesto en la cima con gran diferencia de puntos. En su última presentación, venció de visita a Brentford con gol de Philip Foden.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester City?

La transmisión del partido entre Arsenal vs. Manchester City EN VIVO empezará a partir de las 7.30 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

Alemania: 1.30 p. m.

Italia: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Arsenal vs. Manchester City?

El duelo por la Premier League irá por la señal de ESPN y Star Plus, en territorio latinoamericano. Conoce qué canales sintonizar.

¿Cómo VER Arsenal vs. Manchester City vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite). Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

621 SD y 1621 HD (DirecTV). Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite) Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

63 SD y 124 HD (Claro TV). Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Manchester City?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.