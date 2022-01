VER Tottenham vs. Watford EN VIVO partido por la fecha 21 de la Premier League

HOY Tottenham vs. Watford EN VIVO se enfrentan este sábado 1 de enero por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 10.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Vicarage Road. El duelo entre ambos equipos ingleses será televisado EN DIRECTO por la señal de Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de la Premier League, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Tottenham vs. Watford: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris, Sánchez, Dier, Davies, Emerson Royal, Ndombelé, Winks, Alli, Reguilón, Kane y Son. DT: Antonio Conte.

Watford: Daniel Bachmann, Craig Cathcart, Francisco Sierralta, Juraj Kucka, Adam Masina, Kiko Femenía, Moussa Sissoko, Ozan Tufan, Joshua King, Cucho Hernández y Emmanuel Dennis.

Tottenham vs. Watford: historial reciente

Tottenham vs. Watford: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Watford ¿Cuándo juegan? Sábado 1 de enero ¿A qué hora? 10.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Vicarage Road ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juega Tottenham vs. Watford EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Tottenham vs. Watford EN VIVO empezará a partir de las 10.00 a. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

¿Qué canal transmite el Tottenham vs. Watford EN VIVO?

El duelo por la Premier League irá por la señal de Star Plus en territorio latinoamericano. Conoce qué canales sintonizar dependiendo del país en el que te encuentres.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

España: DAZN

Reino Unido: BBC Radio, Amazon Prime Video

Estados Unidos: Universo, NBS Sports, Telemundo Deportes

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

¿Cómo ver Tottenham vs. Watford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Tottenham vs. Watford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Watford EN VIVO?

El escenario escogido para el duelo entre Tottenham vs. Watford será el estadio Vicarage Road, ubicado Watford, Reino Unido, que cuenta con una capacidad para más de 21.000 espectadores.

Tottenham vs. Watford: pronósticos de las casas de apuestas