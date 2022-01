Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano por Pirlo TV: AQUÍ el horario y cómo ver el partido

El Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano se jugará este domingo 2 de enero por la fecha 19 de la liga española. Los colchoneros recibirán a los franjirrojos en el Wanda Metropolitano. El partido, que será de alto voltaje, podrá ser visto por la señal de Pirlo TV.

El equipo del argentino Simeone tendrá que replantear el once después de tener algunas bajas: Koke y Joao Félix. Los dos contrajeron la COVID-19. De Paul y Kondogbia serían sus reemplazantes. Los rayistas enfrentan una situación similar. Tienen a 17 jugadores infectados por el coronavirus.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano?

El Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano se jugará desde la 10.15 a. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio de este encuentro según tu ubicación geográfica:

Perú: 10.15 a. m.

Chile: 12.15 p. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

México: 09.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano?

El partido entre Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano será transmitido a través de ESPN 2. A continuación, te mostramos el listado de canales.

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV). Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital). Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo). Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV). Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV). Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV). Paraguay: canal 104 (Tigo).

canal 104 (Tigo). Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

canal 622 y 1622 (DirecTV). Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que, si el encuentro se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Atlético Madrid vs. Rayo Vallecano

Posible alineación de Atlético de Madrid

Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Kondogbia, De Paul, Lemar; Correa y Luis Suárez.

Posible alineación de Rayo Vallecano