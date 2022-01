Con bajas muy importantes: así alinearía el FC Barcelona ante Mallorca por LaLiga

El FC Barcelona continúa con las malas noticias al contar con casi 20 bajas en su plantilla; a eso hay que sumarle que en LaLiga Santander está fuera de los puestos de competición internacional por ubicarse en la sétima casilla, a un punto del sexto lugar ocupado por la Real Sociedad. Por ello, Xavi Hernández tendrá que preparar un esquema a la altura para enfrentar al Mallorca, que lucha por no descender.

FC Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Piqué, Araújo, Mingueza; Nico, De Jong, Riquie Puig; Akhomach, Jutglá y L. De Jong.

Ter Stegen; Eric García, Piqué, Araújo, Mingueza; Nico, De Jong, Riquie Puig; Akhomach, Jutglá y L. De Jong. Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Kang-in, Dani Rodríguez, Kubo y Ángel.

FC Barcelona vs. Mallorca: posibles bajas

FC Barcelona: Dani Alves, Balde, Braithwaite, Coutinho, Ousmane Dembélé, Demir, Memphis Depay, Dest, Ezzalzouli, García, Gavi, Pedri, Sergi Roberto y Wague.

Dani Alves, Balde, Braithwaite, Coutinho, Ousmane Dembélé, Demir, Memphis Depay, Dest, Ezzalzouli, García, Gavi, Pedri, Sergi Roberto y Wague. Mallorca: Costa, Kubo, Mboula, Raíllo, Ruiz de Galarreta, Sedlar, Sevilla y Ángel.

FC Barcelona vs. Mallorca: hora

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido FC Barcelona vs. Mallorca?

El duelo entre FC Barcelona vs. Mallorca podrá ser visto a través de la señal de por Star Plus. Para poder disfrutar del encuentro, ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible. Asimismo, el encuentro también podrá verse por la señal de ESPN.