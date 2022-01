Rally Dakar 2022 EN VIVO: ¿cómo y dónde ver la segunda etapa de la carrera?

Rally Dakar 2022 EN VIVO HOY, 1 de diciembre, a las 11.25 p. m. (hora peruana) desde la ciudad de Hail (Arabia Saudita). La competencia contará con transmisión por TV de la cadena ESPN, pero también puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE de cada etapa, con el recorrido, los resultados y los tiempos de cada piloto, a través de La República Deportes .

Rally Dakar 2022: ficha del evento

Rally Dakar 2022 Etapa 2 ¿Cuándo corren? Hoy, sábado 1 de enero ¿A qué hora? 11.25 p. m. (motos), 1.37 a. m. (autos, domingo 2) ¿Dónde? Hail (Arabia Saudita) ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora inicia el Rally Dakar 2022?

Para la segunda etapa del Rally Dakar 2022, habrá dos horarios de inicio: el primero a las 11.25 p. m. para las motos y el segundo a las 1.37 a. m. del domingo 2 de enero para autos (según la hora peruana).

Motos

Costa Rica, México: 10.25 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.25 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.25 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.25 a. m. (domingo 2)

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.25 a. m. (domingo 2)

España: 5.25 a. m. (domingo 2).

Autos

Costa Rica, México: 12.37 a. m. (domingo 2)

Colombia, Ecuador, Perú: 1.37 a. m. (domingo 2)

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.37 a. m. (domingo 2)

Bolivia, Venezuela: 2.37 a. m. (domingo 2)

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.37 a. m. (domingo 2)

España: 7.37 a. m. (domingo 2).

Entre las novedades notables para la edición de 2022 del Rally Dakar, están una etapa de calificación, la presencia de tres vehículos híbridos y la inclusión en el Campeonato del Mundo de rallies-raid:

La etapa 1A, que unirá Yedá y Ha’il el sábado, servirá de prólogo y calificación, con un tramo cronometrado de solo 19 kilómetros, que permitirá a los pilotos mejor colocados elegir su orden de largada en la etapa 1B, el domingo.

Esta 44º edición servirá también de test para vehículos recién llegados: tres buggies híbridos Audi tomarán parte en la batalla, con la peculiaridad de que sus baterías serán recargadas por su motor térmico.

La técnica se mete también en la navegación: las tabletas tendrán un lugar todavía más importante en los road-books de este año.

El Dakar se convierte en 2022 en la primera manga del Campeonato del Mundo de rallies-raids, para la FIA (auto) y la FIM (moto), que contará con cinco en total, con etapas también en Abu Dabi, Kazajistán, Andalucía y Marruecos.

Con información de AFP.

Dakar: motocicleta deja estela tras su paso por el desierto. Foto: Twitter @dakar

¿Qué canal transmite Dakar 2022?

Para Latinoamérica, el evento será transmitido EN VIVO a través de las señales de ESPN. Además, habrá una cobertura ONLINE vía streaming, por Star+. También se puede seguir el certamen GRATIS POR INTERNET a través de la web de La República Deportes.

¿En qué canales ver Dakar 2022?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO Rally Dakar 2022 vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Rally Dakar 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Dakar 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Dakar 2022?

Para acceder a Star Plus y seguir el Dakar 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.