Star Plus EN VIVO Arsenal vs. Manchester City: hora y cómo ver partido de la Premier League

Arsenal vs. Manchester City EN VIVO se enfrentan este sábado 1 de enero del 2022 desde las 7.30 a. m. (hora peruana) en el Emirates Stadium por la fecha 21 de la Premier League. El encuentro entre los gunners y los citizens será televisado por el servicio streaming de Star Plus .

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, goles e incidencias.

Arsenal vs. Manchester City: ficha del partido

Premier League Arsenal vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Sábado 1 de enero del 2022 ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿Canal? Star Plus

La previa del Arsenal vs. Manchester City

El primer partido del 2022 de la Premier League lo protagonizarán el Arsenal vs. Manchester City. Ambos equipos se enfrentarán en la capital de Inglaterra con el objetivo de llevarse los tres puntos.

El cuadro local dirigido por Mikel Arteta intentará cortar una mala racha de nueve derrotas consecutivas ante los citizens en la Premier League . La última vez que no fue superado fue en abril del 2017 en el empate 2-2. Ahora, este sábado 1 de enero, los gunners tratarán de vencer al líder del campeonato para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Mientras tanto, el Manchester City, líder del torneo con 50 puntos, lleva 10 victorias al hilo y buscarán estirar su buena racha para alejarse de sus escoltas en la liga inglesa.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Manchester City?

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Arsenal vs. Manchester City?

El partido entre Arsenal vs. Manchester City por la fecha 21 de la Premier League será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus .

¿Cómo ver Arsenal vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Arsenal vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Manchester City?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos partidos entre Arsenal vs. Manchester City

Próximos partidos del Arsenal

Próximos partidos del Manchester City